Covid, voli cancellati: le compagnie aeree rimborseranno i biglietti

Le compagnie aeree offrono ai clienti, oltre alla possibilità del voucher, anche la restituzione della somma pagata per il viaggio. La decisione dopo l’intervento dell’Antitrust a seguito delle tratte annullate a causa della pandemia e per le quali ai consumatori era stata presentata come unica opzione quella di richiedere un buono

Non più solo voucher: Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama mettono a disposizione dei consumatori anche il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli. Lo riferisce l’Antitrust, che ha deciso quindi di non adottare alcuna misura cautelare nei confronti delle compagnie aeree a conclusione di quattro sub-procedimenti, avviati a fine settembre dopo che per i viaggi cancellati a causa della pandemia di Covid le aziende avevano offerto ai clienti soltanto i voucher.

L’intervento dell’Antitrust vedi anche Voucher viaggi, dl Rilancio: validi 18 mesi, poi rimborso. FOTO La cancellazione, ricorda l'Antitrust, "era motivata con la diffusione del contagio da Covid-19, sebbene i servizi si riferissero a un periodo e a destinazioni senza i limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi. Il tutto, peraltro, senza fornire assistenza e adeguata informazione". Vueling, EasyJet, Blue Panorama e Ryanair hanno quindi modificato le comunicazioni inviate e le procedure di assistenza e di rimborso in caso di cancellazione o di riprogrammazione dei voli.