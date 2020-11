Elezioni Usa 2020, sondaggio: “Trump avanti di 7 punti su Biden in Iowa”

Secondo una rilevazione del The Moines Register il presidente uscente ha il 48% delle preferenze contro il 41% del candidato democratico. La Cnn: l’ex vicepresidente in vantaggio in Michigan e Wisconsin, ma è testa a testa in Arizona e North Carolina

A due giorni dall’Election Day negli Stati Uniti Donald Trump è in vantaggio di sette punti su Joe Biden in Iowa (LO SPECIALE). Lo riporta un sondaggio del The Des Moines Register, secondo cui il presidente uscente ha il 48% delle preferenze contro il 41% del candidato democratico, mentre a settembre i due sfidanti erano testa a testa. Intanto, secondo una rilevazione della Cnn, l’ex vicepresidente di Obama è avanti in Michigan e Wisconsin, due dei cosiddetti swing states, gli Stati in bilico che storicamente non sono né democratici né repubblicani (QUALI SONO GLI SWING STATES).