Coronavirus Usa, Trump: "La gente è stanca di ascoltare Fauci"

Il presidente attacca duramente l'immunologo. Poi attenua le critiche: "Non sono in conflitto con lui, ma è un democratico amico di Cuomo"

Trump smorza le critiche: "Non sono in conflitto con Fauci, ma è un democratico"

leggi anche

Fauci: la normalità non tornerà prima di fine 2021

In seguito il presidente ha cercato di smorzare le sue critiche: "Non sono in conflitto con Anthony Fauci, è una brava persona ma è democratico, amico dei Cuomo e abbiamo visioni diverse – ha spiegato - "alla fine le decisioni le prendo io, abbiamo salvato centinaia di migliaia di vite", ha aggiunto il presidente Usa. Fauci, che è anche membro della task force della Casa Bianca contro il coronavirus, lo ha spesso criticato per aver minimizzato la pandemia e si è detto assolutamente non sorpreso dal fatto che il presidente abbia contratto il virus per la sua partecipazione a grandi assembramenti.