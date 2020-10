Lione, prete ortodosso ferito da 2 colpi di fucile: aggressore in fuga

È accaduto nel 7/o arrondissement, nel centro della città. La vittima, 52 anni e di nazionalità greca, avrebbe detto ai soccorritori di non conoscere la persona che ha aperto il fuoco. Le autorità non hanno ancora lasciato trapelare se propendono per un'azione terroristica o per un atto di criminalità comune. Per ora l'inchiesta resta all'anticrimine

A due giorni dall’attentato nella cattedrale Notre Dame a Nizza, la Francia affronta un’altra aggressione: un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco mentre chiudeva una chiesa a Lione. La polizia ha riferito che l’aggressore è in fuga e le autorità non hanno ancora lasciato trapelare se propendono per un'azione terroristica o per un atto di criminalità comune.

Due colpi di fucile all’addome leggi anche Attentato a Nizza, continuano le indagini: fermato terzo uomo L'episodio è avvenuto nel 7/o arrondissement, nel centro di Lione, vicino a una chiesa greco ortodossa. Secondo quanto si apprende dalla tv Bfm il prete è stato colpito due volte all’addome da un uomo armato di fucile ed è stato subito curato in emergenza sul posto. Stando a informazioni del quotidiano lionese Le Progrès, la vittima era cosciente al momento di entrare nell'ambulanza e ha detto ai soccorritori di non conoscere la persona che l'ha aggredito.

Castex verso la cellula crisi a Parigi approfondimento Attentato Nizza, gli spostamenti del killer sbarcato a Lampedusa Il primo ministro francese, Jean Castex, è immediatamente partito dalla Normandia, dove si trovava in visita, per raggiungere a Parigi il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, che ha attivato una cellula di crisi. Castex si trovava a Saint-Etienne-du-Rouvray, dove nel 2016 fu assassinato da terroristi islamisti il parroco padre Hamel, per una commemorazione e per incontri con le autorità locali.