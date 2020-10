Terrorismo a Nizza, secondo fermo in inchiesta su attentato Notre-Dame

L'uomo sarebbe stato in contatto con il killer tunisino giunto a Nizza da pochi giorni dopo essere entrato in Europa dall'Italia. Un'altra persona è in stato di fermo da ieri

Novità nell'inchiesta dell'antiterrorismo francese sull'attentato di ieri nella basilica Notre-Dame de l'Assomption di Nizza. Secondo quanto riferisce radio Europe 1 citando fonti giudiziarie è stato fermato un secondo uomo legato all'attentato (LA GIORNATA DI TERRORE A NIZZA - FOTO).

Un altro fermo nel giorno dell'attacco approfondimento Attentato Nizza, tre ipotesi sul percorso del killer Secondo l'emittente, l'individuo in stato di fermo sarebbe stato in contatto con il killer tunisino giunto a Nizza da pochi giorni dopo essere entrato in Europa dall'Italia. Un altro individuo sospettato di aver avuto contatti con il terrorista era stato fermato ieri sera.