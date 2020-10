Coronavirus Germania, record di nuovi casi: oltre 11mila in 24 ore

In 24 ore record di contagi: 11.287, secondo l’istituto Robert Koch. Mai così tanti dallo scorso sabato, quando erano stati 7.830. Intanto, il governo tedesco ha inserito una gran parte del nostro Paese fra le aree con più pericoli per la diffusione del virus. L'inserimento vale a partire da sabato prossimo e nella lista ci sono anche Lombardia, Lazio e Toscana, oltre che la provincia di Bolzano

Crescono i nuovi contagi da Covid-19 in Germania, dove è stata superata la soglia degli 11mila casi in 24 ore (11.287, secondo l’istituto Robert Koch). Il record fino ad ora era quello di 7.830 contagi segnato lo scorso sabato. Intanto, il governo tedesco ha inserito una gran parte dell'Italia fra le zone a rischio Coronavirus. L'inserimento vale a partire da sabato prossimo e, tra le 11 regioni italiane, ci sono anche Lombardia, Lazio e Toscana. Nell'elenco aggiornato ci sono poi anche altri Paesi europei considerati rischiosi: Polonia, Svizzera e quasi tutta l'Austria (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LA STRETTA DEI GOVERNATORI IN ITALIA).

Le regioni italiane ritenute a rischio approfondimento Coronavirus Italia, 15.199 nuovi casi: quali sono i nuovi focolai L'elenco completo delle regioni italiane ritenute a rischio dalla Germania comprende: Val d'Aosta, Umbria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sardegna e la provincia di Bolzano-Sudtirolo. Stando alle regole in vigore, chi rientrerà da questi luoghi dalle ferie autunnali, dovrà fare una quarantena di 14 giorni o sottoporsi a un test per il Covid all'arrivo in Germania.