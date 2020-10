Elezioni Usa 2020, stasera il dibattito tra Kamala Harris e Mike Pence

In vista delle elezioni di novembre, i due candidati alla vicepresidenza della Casa Bianca si sfidano in diretta televisiva da Salt Lake City. È il secondo scontro dopo quello tra Donald Trump e Joe Biden e potrebbe essere fondamentale per le decisioni degli elettori americani

Il capitolo Coronavirus approfondimento Elezioni Usa 2020, il primo dibattito tra Trump e Biden. VIDEO Uno degli argomenti che sicuramente verranno trattati durante la serata sarà quello del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE), che con la positività del presidente Trump è diventato centrale anche nel dibattito politico. I due vicepresidenti, il cui confronto normalmente non ha grande risonanza rispetto a quelli dei candidati alla Casa Bianca, stasera potrebbe invece essere determinante per i milioni di cittadini americani ancora incerti sul voto da esprimere il prossimo 3 novembre.

I programmi elettorali approfondimento USA 2020, i programmi dei candidati alla Casa Bianca Altro nodo fondamentale su cui saranno chiamati a confrontarsi i due candidati alla vicepresidenza è la proposta elettorale. Nel primo confronto tv tra Trump e Biden, infatti, gli elettori si sono detti insoddisfatti perché né il candidato Repubblicano né quello Democratico hanno spiegato al pubblico in cosa consisterebbe il loro programma di governo, preferendo invece lo scontro diretto e le polemiche.

Per 6 elettori su 10 il primo dibattito vinto da Biden approfondimento Usa, Cnn: per 6 elettori su 10 Biden ha vinto il dibattito Intanto, dopo il primo confronto tv tra Trump e Biden, secondo una rivelazione effettuata dalla Cnn per 6 elettori su 10 è stato il candidato democratico Biden ad uscire vincitore dalla serata. Il moderatore Chris Wallace, anchorman di Fox News, più di una volta ha dovuto riprendere i due, che si sono attaccati in modo diretto su più fronti, dalla sanità al problema razziale.

Kamala Harris e Mike Pence - ©Getty