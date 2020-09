Kamala Harris, le sue Converse spopolano in rete

La 55enne californiana di origini indio-giamaicane, candidata come vice di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, sarebbe la prima donna di colore a ricoprire la carica di vicepresidente. La senatrice però sta conquistando tutti anche per le sue scarpe: le comodissime sneakers che usa anche in appuntamenti formali dando un'immagine di donna normale e autentica

Kamala Harris (CHI È) conquista tutti grazie alle sue Converse. Via gli stiletti, i vertiginosi tacchi a spillo delle occasioni ufficiali della politica: in Wisconsin, nella sua prima visita in uno Stato in bilico da quando è stata nominata vice di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, Kamala Harris è tornata coi "piedi per terra" indossando un paio di comodissime sneakers. Una scelta, quella delle “Chuck Taylor” che ha mandato in fibrillazione il Web (I POLITICI CHE AMANO LE SNEAKERS. FOTO TUTTE LE NEWS SU USA 2020).

Un’immagine di autenticità approfondimento Non solo Kamala, ecco i politici che amano le sneakers. FOTO Lontana dagli equilibrismi di Melania Trump sulla scaletta dell'Air Force One con i suoi tacchi, la numero due della campagna Dem ha proiettato un'immagine di accessibilità e autenticità che ha a sua volta generato un trend su Twitter. Da quando le ha messe James Dean, le Converse sono diventate la scarpa preferita di ribelli e anticonformisti. Tanti i fan celebri tra cui Andy Warhol, i Ramones, Karl Lagerfeld e Kurt Cobain. Come molte donne in politica la Harris è usualmente vestita in modo più formale. Con le Converse ai piedi prima di incontri con sindacati e la comunità di affari di Milwaukee, ha portato una ventata di freschezza nella campagna elettorale.

Le Converse di Kamala Harris - ©Getty

Kamala Harris è una vera appassionata di Converse approfondimento Dalle Air Jordan 1 alle Converse, ecco le sneakers più famose Si è scoperto inoltre che Kamala Harris ha una vera e propria passione per le Converse e ne ha una piccola collezione, di ogni colore e per tutte le stagioni, da indossare nella vita "on the road": "Corro attraverso gli aeroporti con le Chuck Taylors: un paio di pelle nera, un paio bianche, il modello senza lacci, e un paio con la piattaforma per quando metto i tailleur pantaloni", aveva rivelato la candidata in un'intervista a "The Cut".