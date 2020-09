Usa 2020, cresce l’attesa per il primo dibattito fra Trump e Biden

Il faccia a faccia tra il presidente uscente e il candidato democratico si svolge dalle 21 (le 3 del mattino in Italia) alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, ed è moderato dal conduttore di Fox Chris Wallace. I due sfidanti si confronteranno su argomenti che vanno dal Covid-19 alla questione razziale. Il pubblico sarà di meno di 100 persone, tutte sottoposte al test per il coronavirus

A 60 anni dal primo duello televisivo fra due candidati alla Casa Bianca - John Fitzgerald Kennedy e Richard Nixon - è il turno di Donald Trump e Joe Biden. Il primo faccia a faccia tra il presidente uscente e il candidato democratico si terrà alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, dalle 21 (ora locale, le 3 del mattino in Italia) e sarà moderato dal conduttore di Fox Chris Wallace (LO SPECIALE USA 2020)

Le regole del dibattito leggi anche "The Rock" si schiera con Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca Il dibattito durerà 90 minuti e non avrà interruzioni pubblicitarie. Sei i temi al centro del faccia a faccia, scelti da Wallace: le esperienze passate di Trump e Biden, la Corte Suprema, il Covid-19, l'economia, la questione razziale e la violenza nelle città e la correttezza delle elezioni. A ogni argomento saranno dedicati 15 minuti. Non è previsto un fact-checking in tempo reale: se uno dei candidati dice qualcosa di scorretto, spetterà al rivale sottolineare l’errore.

Le precauzioni per il coronavirus leggi anche Usa, il New York Times: "Trump non ha pagato le tasse per 10 anni" I due candidati saranno sul palco contemporaneamente, ma a distanza e senza strette di mano a causa della pandemia di coronavirus. Il pubblico sarà limitato a 80-90 persone, tutte sottoposte al test per il Covid-19 in modo da evitare rischi per il resto della platea e per Biden e Trump a poco più di un mese dalle elezioni. A causa della pandemia è cambiata anche la location, che originariamente doveva essere la University of Notre Dame, nell’Indiana.