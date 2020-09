1/16 ©Ansa

La California brucia ancora: diversi nuovi incendi hanno distrutto centinaia di ettari di terreno in un solo giorno nella Napa Valley, la valle del vino famosa in tutto il mondo. A preoccupare è soprattutto il Glass Fire che ha ridotto in cenere vigneti e strutture vicino a Sant'Elena, con le fiamme che hanno raggiunto anche la famosa cantina Chateau Boswell

