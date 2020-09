1/18 ©Getty

Non si fermano le polemiche in Francia per le nuove misure anti coronavirus che hanno colpito grandi città come Parigi e Marsiglia, a partire dalle chiusure di bar e ristoranti o alla riduzione dei loro orari. Protestano sindaci e aziende. Intanto nel Paese i contagi registrano cifre record

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta