Incendio campo profughi di Lesbo: la Germania accoglierà 1500 migranti

Atene pronta a costruire nuovi campi profughi col sostegno dell'Ue

Intanto la Grecia costruirà nuovi campi profughi a Lesbo col sostegno dell'Ue, dopo l'incendio a Moria. Sono già stati individuati alcuni siti, ed i finanziamenti per la realizzazione dei campi dovrebbero arrivare dall'Unione. Intanto Atene ha chiesto ulteriore assistenza per far fronte al disastro umanitario, attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione. In una risposta immediata, Danimarca, Austria, Finlandia, Svezia e Germania hanno offerto centinaia di tende, coperte, kit per l'inverno e sacchi a pelo.