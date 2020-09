I corpi senza vita sono stati rinvenuti in un'abitazione. Secondo quanto scrive la Dpa, citando fonti della sicurezza, ad uccidere i bimbi sarebbe stata la loro mamma. La 27enne si sarebbe poi lanciata sotto un treno dell'S-Bahn alla stazione centrale di Duesseldorf, come scrive la Bild on line, ma sarebbe sopravvissuta