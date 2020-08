Usa 2020, i repubblicani a Biden: “Non siamo razzisti”

Alla prima serata della convention repubblicana le stelle sono Nikki Haley, ex ambasciatrice americana all'Onu, astro nascente del partito che in molti vedono in futuro candidata alla Casa Bianca e il figlio del tycoon. Tra gli ospiti anche i controversi coniugi che puntarono le armi contro i manifestanti di Black Lives Matter

Si infiamma il duello fra Donald Trump e Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca (USA 2020, TUTTE LE NEWS). Nella prima nottata della convention repubblicana va in scena l'America del tycoon. Da Nikki Haley e Donald Trump Junior, le stelle della serata, ai controversi coniugi che puntarono le armi contro i manifestanti di Black Lives Matter. "L'America non è razzista, questa è una bugia dei democratici", ha affermato l'ex ambasciatrice Usa all'Onu, astro nascente del partito che in molti vedono in futuro candidata alla Casa Bianca. Ancora più duro l'affondo del primogenito dell'attuale presidente: "Bisogna combattere il razzismo, ma i poliziotti sono degli eroi”.