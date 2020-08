Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura Covid

Alla vigilia della convention repubblicana il presidente Usa comunica che la Fda ha dato l'autorizzazione urgente per la terapia. "Un annuncio storico", ha detto in conferenza stampa. Ma il Finantial Times attacca: "Forza i tempi per avere un vaccino prima delle elezioni"

È il plasma dei guariti la "svolta terapeutica" annunciata dal presidente presidente americano, Donald Trump, contro il Covid-19. "La Food and drug administration (Fda) ha dato l'autorizzazione urgente all'uso del plasma dei guariti per curare i malati colpiti dal virus cinese", ha dichiarato in una conferenza stampa alla Casa Bianca, che aveva annunciato per tempo su Twitter, alla vigilia della convention repubblicana che lo incoronerà per la corsa al secondo mandato (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE)..

Trump: "Un annuncio storico" leggi anche Donald Trump, accuse anche dalla sorella: “È crudele e bugiardo” "Si tratta di un annuncio storico, è la cura più urgente che possiamo usare in questo momento", ha spiegato prima di invitare tutti i guariti a "donare il plasma" per contribuire a questa terapia. E ha snocciolato il dato più significativo: "I test hanno dimostrato che il 35 per cento guarisce completamente con il plasma convalescente". Un dato confermato poi dagli esperti presenti con lui alla conferenza stampa, guidati dal segretario alla Salute, Alex Azar. E sulle pressioni alla Fda, Trump ha precisato che si "è trattato di una scelta coraggiosa che non c'entra con la politica ma è di vita o morte".

Il Ft: "Trump vuole forzare i tempi per avere un vaccino prima del voto" approfondimento Coronavirus, la Cina approva il suo primo vaccino contro Covid-19 Solo il 22 agosto aveva però accusato "il deep State, o chiunque altro, sopra l'Fda" di rendere "molto difficile per le aziende farmaceutiche convincere la gente a testare i vaccini e le terapie. Ovviamente sperano di ritardare la risposta fino a dopo il 3 novembre. Bisogna concentrarsi sulla velocità e salvare vite umane!". E secondo quanto scrive il Financial Times, l'amministrazione repubblicana sta valutando la possibilità di aggirare i normali standard normativi statunitensi per accelerare sul vaccino sperimentale britannico contro il coronavirus da utilizzare negli Usa prima delle elezioni presidenziali. Il piano prevede che la Food and drug administration assegni già ottobre "l'autorizzazione all'uso di emergenza" al vaccino in fase di sviluppo in una partnership tra AstraZeneca e l'Università di Oxford, sulla base dei risultati di uno studio britannico relativamente piccolo.