Usa 2020, Biden accetta la nomination: “Trump semina odio"

Joe Biden ha accettato la nomination per la Casa Bianca, nella quarta e ultima serata della convention democratica americana: "Uniti supereremo questa stagione di tenebre in cui Donald Trump ha ammantato l'America troppo a lungo. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente che non si assume responsabilità, scarica le colpe sugli altri, divide e semina odio. L'America è a un punto di svolta, questa è un'elezione in grado di cambiare la storia, sono in gioco l'anima del Paese, la moralità, la scienza e la democrazia”, ha detto Biden nel suo discorso.