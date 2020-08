Coronavirus Spagna, Sanchez annuncia l'esercito contro la pandemia

Contro la pandemia da Coronavirus in Spagna verrà impiegato l'esercito. Ad annunciarlo è stato il premier spagnolo Pedro Sanchez, dopo il significativo aumento di nuovi casi registrato negli ultimi giorni nel Paese. Solo da venerdì scorso, i contagi hanno avuto un balzo di quasi 20mila unità (19.382) ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I FOCOLAI IN ITALIA ).

La nuova impennata dei contagi in Spagna

Ieri, 24 agosto, in Spagna si sono registrati 2.060 nuovi casi e 34 morti. Intanto, il totale dei positivi, dall’inizio della pandemia sale a 405.436, secondo i dati della Johns Hopkins University, con almeno 28.872 decessi. Fernando Simon, direttore del Centro per il coordinamento sanitario spagnolo, citato dal quotidiano El Pais, ieri aveva raccomandato al governo di Madrid di adottare misure "drastiche" per contenere la nuova impennata dei contagi.