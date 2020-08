1/21

Se il primo Paese per numero di nuovi contagi da coronavirus in 24 ore è di nuovo l’India - secondo i dati dell’Oms aggiornati al 24 agosto - continua però a preoccupare anche l’ascesa dei casi in Europa e, in particolare, in Francia dove i positivi in un giorno sono più di 4.800. Salgono ancora i numeri della pandemia anche in Sud America

