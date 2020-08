Disastro Mauritius, arrestato il capitano della nave incagliata

Fermato anche il suo secondo. La polizia locale ha spiegato che presto interrogherà i membri dell'equipaggio. La Mv Wakashio, dalla quale sono fuoriuscite circa 4mila tonnellate di petrolio, nei giorni scorsi si è spezzata in due. La 'marea nera' è visibile dallo Spazio

La nave Mv Wakashio, incagliata dallo scorso 25 luglio, nei giorni scorsi si è spezzata in due. Il 15 agosto le autorità locali avevano lanciato l'allarme sulle condizioni della nave, che avrebbe potuto "rompersi in qualsiasi momento". Il governo di Mauritius aveva anche annunciato che avrebbe chiesto all'armatore e all'assicuratore una compensazione per i danni. La giapponese Nagashiki Shipping si è detta disponibile a pagare eventuali danni.