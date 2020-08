1/15 ©Ansa

L'epidemia di Coronavirus in Europa non sembra arrestarsi e in molti Paesi sale la preoccupazione per l'aumento dei contagi. Il 4 agosto il Belgio ha annunciato la seconda ondata, mentre la Germania ha inserito la provincia belga di Anversa tra le zone a rischio per il Covid-19. (Nella foto i drive test in Belgio)

Coronavirus, le tappe dei contagi. FOTO