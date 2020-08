Coronavirus, Regno Unito pronto al lancio di un test ultra rapido

Il Regno Unito vuole lanciare prima dell’inverno un test ultra rapido che rileva il coronavirus in poco più di un’ora. Lo ha sviluppato l’azienda Oxford Nanopore ed è stato denominato Lampore. Un altro test, altrettanto veloce, è in rampa di lancio: lo produce DnaNudge. Dalla prossima settimana – si legge nel comunicato del governo britannico - saranno lanciati in ospedali, case di cura e laboratori in tutto il Regno Unito. “Stiamo usando le tecnologie più innovative disponibili per affrontare il coronavirus – commenta il segretario alla Sanità, Matt Hancock -. Il fatto che questi test siano in grado di rilevare l’influenza e il Covid-19 in 90 minuti sarà estremamente utile quando ci avvicineremo all’ inverno, in modo che i pazienti possano seguire i giusti consigli per proteggere se stessi e gli altri”. I due test riconosceranno Sars-cov-2, altri virus invernali e il virus respiratorio sinciziale (Rsv). Non richiedono un professionista sanitario per essere eseguiti e potranno quindi essere sfruttati anche in più ambienti non clinici.

Lampore di Oxford Nanopore

Il test ultra rapido sarà in grado di analizzare campioni di saliva e rilevare l’eventuale presenza del Covid-19 in 60 oppure 90 minuti. Ha la stessa sensibilità – si legge sul sito di Oxford Nanopore – del tampone e può essere utilizzato proprio per elaborarli in laboratorio. Con la macchina Gridion se ne possono processare fino a 15.000 al giorno, mentre con quella di dimensioni palmari (Minion) 2mila in 24 ore. Saranno 450.000 i test Lampore disponibili a partire dalla prossima settimana nelle strutture sanitarie Uk.

Dnanudge per i tamponi nasali

Cinquemila macchine “Nudgebox” - fornite da Dnanudge - saranno al contempo distribuite negli ospedali del Regno Unito per analizzare il Dna dei tamponi nasali. Anche questo tipo di test fornisce un risultato positivo o negativo al massimo in un’ora e mezza. Le macchine elaborano fino a 15 campioni al giorno senza la necessità di un laboratorio e sono attualmente operative in otto ospedali di Londra .