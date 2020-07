Numeri di crimini violenti da record

I numeri dei crimini violenti negli Stati Uniti, intanto, continuano a salire. Il fine settimana del 12 luglio, cioè quello in cui è morto il piccolo Davell Gardner, nella sola New York sono decedute altre 53 persone: è un record che non si vedeva da anni. Nella Grande Mela le sparatorie nei primi 6 mesi del 2020 sono aumentate del 53% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ad Atlanta l’aumento è del 23% e a Chicago del 46%. Molte delle vittime, spesso accidentali, sono minori.

Il caso di Chicago

Proprio Chicago è stata teatro di un'imboscata durante un funerale per la vittima di una sparatoria: 14 persone sono rimaste ferite dai proiettili sparati da una macchina in corsa. "Ci sono troppe pistole nelle nostre strade e sono nelle mani di persone che non dovrebbero possederle", ha detto il sindaco di Chicago, Lori Lighfoot. Al 2 luglio nella città almeno 336 persone sono state uccise con colpi di arma da fuoco.