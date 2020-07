Francia, il governo aumenta i salari del personale sanitario

Stanziati 8 miliardi per un incremento medio degli stipendi di 183 euro al mese. La maggior parte delle risorse andrà a coprire le paghe del personale non medico

Il Paese è tra i più duramente colpiti dalla pandemia in Europa, con oltre 200mila contagi e 30mila morti. Il nuovo primo ministro francese Jean Castex ha salutato l’accordo come “un momento storico per il nostro sistema sanitario”: “È il primo dei riconoscimenti dovuti a chi è stato in prima linea nella lotta all’epidemia - ha detto Castex durante la firma.