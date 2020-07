1/10 ©Getty

In Francia sono cominciate le celebrazioni per la festa nazionale che commemora la Presa della Bastiglia del 1789. Quest’anno, però, la cerimonia ha dovuto fare i conti con i protocolli sanitari anti-Coronavirus, così la tradizionale parata militare è stata organizzata in versione ridotta e senza pubblico

La presa della Bastiglia, l’evento dietro la festa nazionale francese