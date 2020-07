4/15 ©Getty

Le donne che sono scese in strada per dimostrare tutto il loro sconcerto e la loro disapprovazione per la scelta fatta dal nuovo Primo Ministro Castex, non accettano che in due delle cariche più alte del nuovo governo ci siano due uomini accusati di strupro, Darmian, e di essere opposto al #Metoo, Dupond Moretti,