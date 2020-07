Coronavirus, Lopalco: "Contagi nei macelli per umidità e freddo". FOTO

7/12 ©Getty

Sono così saliti mano a mano a 68 i lavoratori (non tutti residenti nel Mantovano), risultati contagiati in cinque macelli e salumifici tra Viadana e Dosolo, di cui due ricoverati in ospedale in condizioni che non sarebbero gravi. In gran parte i contagiati sono asintomatici o con pochi sintomi