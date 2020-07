Coronavirus, Usa: oltre 53mila casi in 24 ore. Coprifuoco a Miami

Alla vigilia dell'Independence Day, negli Stati Uniti si registra il numero più alto di nuovi contagi in un solo giorno. Secondo la Johns Hopkins University, nelle ultime 24 sono stati 53.069. Coprifuoco notturno nella città della Florida, revocata anche la riapertura di strutture di intrattenimento. A Chicago quarantena per arrivi da Stati a rischio. Situazione ancora grave anche in America Latina

A poche ore dal 4 luglio, la festa dell'Independence Day, gli Usa fanno registrare il numero più alto di nuovi contagi da coronavirus in un solo giorno (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Secondo i dati della Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore ci sono stati 53.069 nuovi casi negli Stati Uniti. È un nuovo record, il secondo in due giorni consecutivi e il sesto negli ultimi nove giorni. Il totale sale quindi a 2.735.339. Almeno sette Stati hanno fatto segnare il loro primato in un singolo giorno: Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Montana, South Carolina e Tennessee. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 649, portando il bilancio complessivo delle vittime a 128.677. L'ultimo totale di nuovi contagi in Usa segna un aumento dell'87% dei casi giornalieri nelle ultime due settimane.

A Miami scatta il coprifuoco vedi anche New York, riaperte le spiagge chiuse per il coronavirus FOTO Il sindaco della contea di Miami-Dade proclamerà nelle prossime ore il coprifuoco dalle 22 alle 6 per rallentare la diffusione del coronavirus. Il provvedimento entrerà in vigore da venerdì sera. Il primo cittadino, informa una nota, firmerà anche un ordine per revocare la riapertura delle strutture di intrattenimento, come cinema, teatri, casinò, arene per concerti. I clienti dei ristoranti inoltre dovranno indossare la mascherine e potranno toglierle solo per mangiare. Chicago: quarantena per arrivi da Stati a rischio Chicago ha invece imposto una quarantina di 14 giorni per le persone che arrivano da Stati che stanno registrando un aumento di casi di coronavirus, secondo quanto annunciato dal commissario alla sanità Allison Arwady. Nella “blacklist” ci sono Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Nevada, South Carolina, Tennessee, Texas e Utah.