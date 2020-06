Il simbolo della capitale francese riapre dopo oltre 3 mesi di stop. Aveva chiuso il 13 marzo a causa della pandemia da Coronavirus. Diverse le misure messe in campo per prevenire il contagio durante le visite: si sale solo a piedi e dagli 11 anni in su bisogna indossare la mascherina. E in coda occorre rispettare una distanza di 1,5 metri. LA FOTOGALLERY