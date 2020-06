Coronavirus, la Torre Eiffel si prepara alla riapertura. VIDEO

Il monumento simbolo di Parigi tornerà ad accogliere i visitatori dal 25 giugno. Intanto sono stati predisposti segnalatica orizzontale per il distanziamento sociale e cartelloni con le indicazioni sulle misure di sicurezza anti Covid. Mascherina obbligatoria per chi ha più di 11 anni

Anche la Torre Eiffel si prepara al giorno della riapertura. Il simbolo di Parigi, che a maggio si era illuminato in omaggio a medici, infermieri e operatori sanitari in prima linea contro il coronavirus, ha iniziato a mettere a punto tutte le misure di distanziamento sociale e sicurezza necessarie per tornare a ospitare i turisti in arrivo nella capitale francese a partire dal 25 giugno.

La chiusura più lunga dalla Seconda Guerra Mondiale

Tutti i visitatori sopra gli 11 anni che si presenteranno all’ingresso del monumento dovranno obbligatoriamente indossare una mascherina a copertura di naso e bocca. Sono passati oltre tre mesi da quando la Torre Eiffel, come altri monumenti, è stata chiusa a marzo a causa dell’emergenza Covid-19 (IL LIVE). Si tratta della chiusura più lunga della sua storia dai tempi della Seconda Guerra Mondiale.