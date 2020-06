Atlanta, morte Rayshard Brooks: ex-agente polizia accusato di omicidio

Garrett Rolfe, l'ex poliziotto che ha ucciso il 27enne afroamericano nel parcheggio di un fast food, ora rischia il carcere a vita - senza possibilità di libertà condizionale - o la pena di morte. Il legale: ha temuto per la sua sicurezza

Undici capi di accusa, tra cui quello di omicidio. Garrett Rolfe, l'ex agente di polizia che ha sparato, colpendolo a morte, a Rayshard Brooks ad Atlanta, nel parcheggio di un fast food (LE IMMAGINI DEL LOCALE INCENDIATO PER PROTESTA), ora rischia il carcere a vita - senza possibilità di libertà condizionale - o la pena di morte. Il suo collega, Devon Brosnan, è stato invece accusato di aggressione aggravata e violazione del giuramento per aver calpestato la spalla di Brooks quando era a terra e non averlo soccorso. Il legale di Rolfe ha sostenuto invece che il suo assistito "ha reagito dopo aver sentito un colpo di arma da fuoco e visto una luce davanti a sé. Temendo per la sua sicurezza e per quelle dei civili nell'area ha lasciato il taser e sparato verso l'unica porzione di Brooks davanti a lui, la schiena" (LE PROTESTE PER L'OMICIDIO AD ATLANTA).

La dinamica leggi anche Atlanta, l’autopsia su Rayshard Brooks: morto per 2 colpi alla schiena "Brooks non si è presentato come una minaccia", ha ribadito invece il procuratore distrettuale della contea di Fulton, Paul L. Howard Jr, spiegando che Rolfe ha colpito due volte alla schiena il ragazzo afroamericano, gli ha dato un calcio mentre era a terra e poi dichiarato di "averlo preso". Nel presentare le accuse, Howard ha messo in evidenza che Brosnan sta collaborando con le autorità e ha "deciso di testimoniare. Ci ha detto che in un paio di giorni prevede di rilasciare una dichiarazione sulla colpevolezza di Rolfe. Plaude all'impegno di Brosnan anche la famiglia di Brooks. "Anche nei momenti bui bisogna cercare di vedere la luce. E la cosa positiva di questa situazione è il coraggio dell'agente Brosnan di dire che quello che è accaduto è sbagliato. Sono agenti così che possono cambiare la polizia”, ha detto Chris Stewart, il legale della famiglia. Un avvocato di Brosnan ha però negato che l’uomo abbia accettato di essere un testimone dell'accusa e ha detto che non si è dichiarato colpevole di nulla.