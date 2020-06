Usa, ad Atlanta polizia spara e uccide 27enne afroamericano

Come nel caso di George Floyd, un passante ha filmato la scena e condiviso il video su Internet. I poliziotti erano intervenuti perché Rayshard Brooks, questo il nome della vittima, dormiva in un’auto parcheggiata nei pressi di un ristorante. Si indaga sulla dinamica dell'accaduto

Dopo George Floyd, per la cui morte le proteste stanno proseguendo in tutto il mondo, un altro afroamericano è stato ucciso dalla polizia negli Stati Uniti. Di nuovo, a provarlo c’è un video girato da un passante e finito su Internet. È accaduto ad Atlanta, in Georgia, nella notte tra il 12 e il 13 giugno nel parcheggio di un ristorante della catena Wendy’s, dove da questa mattina si sono radunate pacificamente alcune decine persone. La vittima, morta dopo essere stata raggiunta da alcuni colpi di pistola, si chiamava Rayshard Brooks e aveva 27 anni. Nell’attesa dell’esito delle indagini, i due poliziotti coinvolti sono stati sospesi.

La versione degli agenti e il furto del Taser approfondimento Il fratello di Floyd al Congresso: morto per 20 dollari Secondo la ricostruzione degli agenti, la pattuglia era intervenuta in seguito ad alcune segnalazioni per eseguire un controllo sul giovane, che stava dormendo nella propria auto nei pressi del ristorante. Brooks, come documentato dal video girato da una persona che si trovava in un’auto lì in sosta, ha resistito all'arresto e sarebbe riuscito a strappare dalle mani di uno degli agenti un Taser, pistola che usa l’elettricità per paralizzare. Il 27enne avrebbe poi tentato di scappare a piedi: a quel punto i poliziotti gli hanno sparato almeno tre colpi di pistola alla schiena in rapida successione.