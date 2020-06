Floyd, a Londra e Parigi scontri tra polizia ed estremisti di destra

Le tensioni si stanno verificando nell’ambito delle proteste per l’uccisione di George Floyd, afroamericano 46enne morto in seguito a un controllo di polizia in Minnesota, negli Stati Uniti

A Londra e Parigi si stanno verificando tensioni tra le forze dell’ordine e i manifestanti nell’ambito delle proteste per l’uccisione di George Floyd, afroamericano 46enne morto in seguito a un controllo di polizia negli Usa lo scorso 25 maggio. Sia nella capitale britannica sia in quella francese nei cortei sono comparsi estremisti di destra. A Londra i nazionalisti, che si erano dati appuntamento per una manifestazione “in difesa dei nostri monumenti”, si stanno scontrando con la polizia. A Parigi un gruppo di “ultras bianchi” ha dispiegato uno striscione dal tetto di un palazzo affacciato su Place de la Republique con le scritte “Razzismo anti-bianchi” e “White lives matter”, in risposta allo slogan delle manifestazioni per i diritti degli afroamericani “Black lives matter”.