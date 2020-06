Atlanta, proteste per morte afroamericano. Licenziato poliziotto

Nella città della Georgia migliaia di persone sono scese in strada dopo che un altro uomo afroamericano è stato ucciso dalla polizia. In fiamme il ristorante della catena Wendy's fuori dal quale Rayshard Brooks è stato colpito. Licenziato agente che ha sparato. Il sindaco: “Non ritengo sia stato uso giustificato di forza”. La famiglia: “Vogliamo giustizia”. FOTO

Scoppia la protesta anche ad Atlanta, in Georgia, dopo che la polizia ha ucciso un altro uomo afroamericano . In migliaia sono scesi in piazza nella città della Georgia per la morte di Rayshard Brooks ( LA FOTOGALLERY ). Una manifestazione all’inizio pacifica, contro l'uso eccessivo della forza da parte degli agenti. Poi è stato dato alle fiamme il ristorante della catena Wendy's, fuori dal quale Brooks è stato colpito e ucciso. Intanto, ha spiegato il portavoce della polizia della città, Carlos Campos, il poliziotto che ha sparato, è stato licenziato. L’altro agente coinvolto nel caso, invece, è stato assegnato a lavori d'ufficio. Nelle scorse ore erano arrivate le dimissioni di Erika Shields, capo della polizia della città. "Non ritengo che sia stato un uso giustificato di forza", ha detto il sindaco di Atlanta, Keishe Lance Bottomos. "Vogliamo giustizia", ha chiesto la famiglia di Brooks.

La morte di Rayshard Brooks

approfondimento

Floyd, a Londra e Parigi scontri tra polizia ed estremisti di destra

In piazza da giorni per la morte di George Floyd, ucciso da un agente a Minneapolis, gli Stati Uniti si ritrovano di fronte a un nuovo caso destinato a scuotere le coscienze e sollevare ulteriori polemiche contro le forze dell'ordine. I contorni di quanto accaduto in Georgia sono ancora tutti da definire: le ricostruzioni iniziali non chiariscono i fatti, anzi gettano nuova benzina sul fuoco delle proteste anti-razziste. Sembra che Raymond Brooks, 27 anni, stesse dormendo nella sua auto in un parcheggio di uno dei ristoranti della catena Wendy's quando la polizia è arrivata sul posto. Dopo essere risultato positivo al test alcolico, Brooks si sarebbe ribellato all'arresto da parte degli agenti. A nulla è valso il tentativo di usare il taser: l'uomo è riuscito a divincolarsi dalla presa e mentre scappava è stato colpito alla schiena da tre colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia. Nonostante il trasporto in ospedale e l'intervento chirurgico, Brooks è morto. Secondo la polizia, un esame attento dei video ottenuti mostrerebbe come Brooks sia stato colpito mentre si allontanava dopo aver strappato il taser agli agenti.

La famiglia: “Vogliamo giustizia”

"Il taser non è un'arma letale", ha detto Justin Miller, avvocato della famiglia di Rayshard Brooks. "Vogliamo giustizia", ha aggiunto l’altro legale, Chris Stewart. "Siamo impegnati a trovare un vaccino per il coronavirus, ma non siamo impegnati a trovare un vaccino contro la polizia che spara nel giro di pochi secondi contro un afroamericano", ha dichiarato ancora.