Coronavirus Usa, Fauci a Sky Tg24: "Virus non ancora sotto controllo”

L’immunologo a capo della task force della Casa Bianca sul Covid-19 ha sottolineato come la situazione resti critica “soprattutto in alcune parti del Paese che sono state duramente colpite come la zona metropolitana di New York”. “In generale la curva dei contagi sta andando giù negli Stati Uniti e le cose stanno migliorando, ma molto lentamente”, ha aggiunto. “Non credo che ci siano ancora prove concrete per dire che il virus sta perdendo forza”, ha poi precisato

“Non credo che l’epidemia di coronavirus sia del tutto sotto controllo negli Stati Uniti, soprattutto in alcune parti del Paese che sono state duramente colpite come la zona metropolitana di New York che, sfortunatamente, ha il record di contagi e di morti”. Lo ha dichiarato, ai microfoni di Sky Tg24, Anthony Fauci, l’immunologo a capo della task force della Casa Bianca sul Covid-19. “Ma dobbiamo dire che le cose vanno molto meglio adesso - ha poi puntualizzato - In città come New Orleans o Detroit che hanno avuto un alto numero di contagi la situazione sta nettamente migliorando. Tuttavia, in altre parti del Paese, anche in alcune piccole città dove non avevamo visto molti casi fino adesso, stiamo vedendo ora dei nuovi contagi”. “Quindi - ha proseguito - da una parte i focolai più importanti si stanno spegnendo, ma altri ne stanno nascendo" (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).