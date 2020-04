Il principe Carlo racconta il Coronavirus in un video sui social

Il principe Carlo, dopo essere guarito dal Coronavirus, ha raccontato la sua esperienza in un video pubblicato sui social, sottolineando quanto sia stata "strana, frustrante, a tratti angosciante". L'erede al trono britannico, nel suo video messaggio diffuso da Clarence House, si è rivolto in particolare alle persone anziane del Paese, che vivono un momento di grande difficoltà. (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LE TAPPE - LE FOTO SIMBOLO)

Il messaggio del principe Carlo

"In quanto patrono di Age UK - ha detto il principe Carlo nel video messaggio - e assieme a mia moglie (Camilla), patrona di SilverLine (due associazioni d'assistenza alla terza età, ndr), posso dire che i nostri cuori sono con tutte le persone anziane del Paese che in questo tempo affrontano difficoltà". Il pensiero dell'erede al trono britannico, guarito dal Coronavirus, è andato in particolare ai soggetti più vulnerabili alla minaccia del Covid-19. Da tempo ormai co-reggente di fatto della dinastia al fianco della regina Elisabetta, 94 anni da compiere, ha augurato "tempi migliori" ai sudditi.

Fine dell'auto-isolamento

Circa una settimana fa il principe Carlo era risultato positivo al Coronavirus. Il 71enne erede al trono britannico ora sarebbe guarito e non più infettivo. Per questa ragione, il suo periodo di auto-isolamento in Scozia, nella tenuta di Balmoral, è terminato. Lì si era temporaneamente trasferito insieme alla moglie Camilla per trascorrere la quarantena prevista dalle direttive delle autorità sanitarie britanniche. Ora il principe è in buona salute e potrà riprendere la sua routine quotidiana.