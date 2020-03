Un bambino di meno di un anno di età è morto a Chicago, in Illinois, e il suo decesso sarebbe legato all’infezione da coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Lo ha fatto sapere il governatore dello Stato, J. B. Prtizker. Si tratta per il momento della vittima più giovane del Covid-19 negli Usa e tra le poche registrate nel mondo: in Cina, a Wuhan, come scrive la Bbc a inizio febbraio era stata resa nota la morte di un neonato di poche ore e alcuni giorni fa in Francia è morta una 16enne, ma i dati complessivi mostrano come la patologia colpisca più duramente le persone anziane. In Italia, secondo le statistiche dell’Istituto Superiore di Sanità aggiornate al 26 marzo, non risultano decessi da Covid-19 sotto i 30 anni, i casi di contagio sotto i 18 anni sono l’1% del totale e un terzo di questi riguardano bambini sotto l’anno di età (LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO).

Indagini in corso sul decesso

Il responsabile della Sanità dell’Illinois, Ngozi Ezike, ha fatto sapere che “un’indagine è stata avviata sul caso” per accertare le cause della morte del neonato, aggiungendo che si tratta del primo decesso di un bambino per il virus negli Usa. Il piccolo viveva nella contea di Cook, alla periferia di Chicago. Non sono stati forniti, al momento, altri dettagli.

Oltre 120mila casi e 2mila vittime

Nel frattempo l’epidemia di coronavirus si allarga negli Stati Uniti, a oggi il Paese con il maggior numero di casi di positività accertati. Secondo le cifre più aggiornate, i contagiati sono oltre 120mila e le vittime più di 2mila, raddoppiate negli ultimi due giorni. Tra gli Stati più colpiti c’è quello di New York. Tuttavia il presidente Donald Trump ha rinunciato all’idea di mettere in quarantena lo Stato, insieme a New Jersey e Connecticut, limitandosi a sconsigliare gli spostamenti nei e dai tre Stati senza chiuderne i confini.