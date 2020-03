E' stata firmata ieri sera dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, l'ordinanza che stanzia 400 milioni ai Comuni per distribuire aiuti alimentari a chi ne ha bisogno. Il testo finale conferma che il contributo per ciascun comune non possa essere inferiore a 600 euro. "Bene i 400 milioni per la prima fase ma serve almeno 1 miliardo di euro", ha commentao il vicepresidente dell'Anci Roberto Pella. Attacca anche il governatore della Liguria, Toti: "spiccioli". Per la governatrice della Calabria, Santelli, si tratta di una "messa in scena umiliante". I morti in Italia per coronavirus sono 10.779. Il bilancio di ieri della Protezione Civile mostra un trend in calo nei decessi e nei pazienti gravi. Un piccolo risultato frutto, ammette il comitato tecnico scientifico, delle misure messe in atto. "Siamo ancora nel pieno dell'epidemia. Sarebbe un grave errore abbassare la guardia", avverte il ministro della Salute, Roberto Speranza.