Mezzo pesante si ribalta sulla A1, code tra Cassino e Pontecorvo

Code sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, in seguito ad un incidente. Un mezzo pesante si è ribaltato nella notte all'altezza del km 660, perdendo parte del carico sulla strada. Alle 7 i km di coda erano 9, attualmente, il traffico è da poco tornato a transitare su tre corsie in direzione Roma. Agli automobilisti che da Napoli sono diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Cassino, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada a Ceprano. Lo rende noto l'ufficio stampa di Autostrade.