Sono in totale 72.248 le persone contagiate dal coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) in Spagna, dove le vittime dell’epidemia sono 5.694 e i guariti 12.285, secondo i dati ufficiali riportati dal quotidiano iberico El Pais. La capitale, Madrid, resta il fulcro dell’emergenza: lì si registra la maggiore concentrazione di casi, con 2.757 morti e 21.520 positivi. Seguono la regione della Catalogna (1.226 morti, 15.026 casi) e, per numero di decessi, quella di Castiglia-La Mancha (448), mentre per contagi al terzo posto c’è il Paese Basco (5.136). (LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SULLA SPAGNA)

Ieri oltre 800 morti in un giorno

I dati sono aggiornati all’indomani del balzo record di vittime registrato in Spagna tra il 27 e il 28 marzo: 832 decessi dovuti al Covid-19 in 24 ore. Alla Cnn il direttore del Centro per le Emergenze Sanitarie in Spagna, Fernando Simón, ha tuttavia mostrato come l’aumento percentuale delle vittime sia in leggera flessione, anche se in termini assoluti i numeri continuano a crescere, spiegando che il Paese sta “raggiungendo il picco della curva” anche se “non si sa ancora esattamente quando ne avremo conferma”.

In arrivo lo stop alle attività non essenziali

Ieri il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha anticipato che oggi si riunirà un Consiglio dei ministri straordinario, durante il quale sarà approvato lo stop a tutte le attività non essenziali per le prossime due settimane, dal 30 marzo al 9 aprile. Secondo quanto riferito da Sanchez, i lavoratori rimarrebbero a casa con un permesso retribuito.