“Abbiamo chiamato il cielo casa per così tanto tempo che adesso è surreale essere tornati a terra per l’ultima volta”. È diventato virale il video di saluto di Cassy Appleton, hostess della Virgina Australia, postato sull'account twitter della compagnia aerea. A causa della pandemia da coronavirus, sarà tagliato il 90% dei viaggi nazionali, restaranno a terra 125 aerei e oltre 8.000 membri del personale perderanno il lavoro (GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE).

Il discorso di saluto

"È incredibile” ha detto la ragazza “come ci siamo uniti tutti durante questo periodo di caos e sono così orgogliosa di come abbiamo continuato a tenere la testa alta". Non riesce a trattenere le lacrime congedandosi da passeggeri ed equipaggio durante il suo ultimo volo. “A nome di tutto il team di Virgin Australia, vi auguriamo il meglio. Per favore, abbiate cura di voi, dei vostri vicini e state al sicuro". Appena toccata la pista di Dunedin, in Nuova Zelanda, parte l’applauso che vuole essere, forse, quell’abbraccio che per adesso ci è vietato (LE TAPPE - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA).

Il bilancio di Australia e Nuova Zelanda

L'Australia ha registrato un numero abbastanza basso di contagi rispetto al resto del mondo (2.431 e 9 morti), ma il tasso di contagio sta crescendo. Le scuole rimangono aperte, ma tutti i servizi non essenziali, tra i quali cinema, pub e luoghi di culto, sono stati chiusi. Il governo australiano ha sconsigliato tutti i viaggi domestici non essenziali, mentre la Nuova Zelanda, da oggi, ha decretato il blocco obbligatorio di un mese.