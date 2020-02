Partito da Wuhan aereo che rimpatria francesi

Un aereo francese è decollato oggi da Whuan per rimpatriare 28 francesi e altri 36 cittadini di paesi dell'Unione Europea. Lo ha appreso la AFP da una fonte diplomatica. Noleggiato da Parigi per il trasporto di 17 tonnellate di trasporto di attrezzature mediche per il personale medico cinese, l'aeromobile, un Airbus A380, è arrivato a Wuhan durante la notte prima di decollare alle 5:57 ora locale diretto in Francia. Gli evacuati francesi saranno messi in quarantena in un villaggio vacanze nel Calvados.