Usa 2024, Biden ironizza su Trump: "Io un adulto contro un bambino"

Riferimenti al processo sul caso Stormy Daniels

Biden ha ripagato Trump con la sua stessa moneta definendolo "Sleepy Don" per essersi appisolato in tribunale durante le udienze per il suo processo per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels. "L'età è l'unica cosa" che lo accomuna con l'ex presidente, ha aggiunto Biden, "anche se io posso contare su una vicepresidente che mi appoggia": il riferimento ironico è ai rapporti ormai spezzati fra l'ex presidente e il suo ex vice Mike Pence. E in merito al procedimento penale contro Trump, il cui processo è iniziato a New York lo scorso 14 aprile, il presidente ha ironizzato: "Ha avuto giorni tempestosi", usando con un gioco di parole sulla pornostar Stormy che, appunto, vuol dire "tempestoso".