Un uomo ha accoltellato tre persone a Londra prima di essere ucciso dalla polizia che ha parlato di "atto di terrorismo". L'episodio è avvenuto a Streatham High Street, un quartiere residenziale (FOTO). Secondo quanto riportato dalla Bbc, uno dei tre feriti sarebbe in pericolo di vita; le due vittime più gravi sarebbero state attaccate in un negozio, la terza persona per strada.

Falso giubbotto esplosivo

L'aggressore indossava un falso giubbotto esplosivo, ha reso noto Sky News, secondo cui è stato proprio l'abbigliamento ad attirare l'attenzione sull'uomo, ucciso dalla polizia. Stando a fonti della sicurezza, l'uomo aveva legami con ambienti islamisti ed era sorvegliato dalla polizia.



Johnson: "I miei pensieri con i feriti"

"Grazie a tutti i servizi di emergenza che hanno risposto al fatto di Streatham, che la polizia ha ora dichiarato legato al terrorismo. I miei pensieri sono con i feriti e tutte le persone colpite", ha scritto su Twitter il premier britannico Boris Johnson.

A sud della capitale

A differenze di altri attacchi analoghi recenti, l'ultimo da parte di un militante jihadista vicino a London Bridge a fine 2019, questa volta l'episodio è avvenuto in un'area periferica della città, ma comunque affollata. Per l'esattezza nella principale strada dei negozi del quartiere, lungo Streatham High Street.

L'attacco in Belgio

Quasi in contemporanea in Belgio, a Gand, un uomo ha attaccato due persone con un coltello. La polizia gli ha sparato per fermarlo.

Data ultima modifica 02 febbraio 2020 ore 16:59