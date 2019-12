Capodanno nel mondo, è già 2020 a Auckland in Nuova Zelanda

In Nuova Zelanda è già 2020 (FOTO). I cittadini di Auckland e del Paese a sud-est dell'Australia sono i primi a poter festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Luci e suoni calorosi arrivano quando in Europa non è neanche ora di pranzo dell'ultimo giorno dell'anno, e ci si prepara ancora al cenone (ecco le migliori 17 ricette) della notte di san Silvestro (gli eventi da non perdere).

A Sydney festa a metà per l'emergenza incendi

Come di consueto, a stretto giro di posta tocca poi agli australiani stappare le bottiglie di champagne per l'arrivo del nuovo anno. Con una polemica inedita. Il sindaco di Sydney, Clover Moore, ha difeso la decisione di andare avanti con il piano per i fuochi d'artificio di Capodanno, nonostante alcune regioni del Paese siano strette nella morsa degli incendi provocati da alte temperature e mesi di siccità. Per i suoi detrattori, in questo modo si manda un messaggio sbagliato nel pieno dell'emergenza roghi.