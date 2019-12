Le persone fuggono in barca al largo della Victoria Coast mentre un incendio si è abbattuto sulla città costiera di Mallacoota. Ida Dempsey e i suoi compagni sono saliti su una barca al largo della costa per aspettare che la situazione migliorasse. Si sono imbarcati intorno alle 8 del mattino e sono tornati sulla terra ferma, raggiungendo il loro furgone, circa quattro ore dopo, sebbene ci fossero ancora fumo e foschia. Nello Stato di Victoria circa 4mila persone hanno abbandonato le proprie case per trovare rifugio in riva al mare o sulla spiaggia.

I danni dell'incendio

Diversi edifici erano in fiamme a Mallacoota, secondo un aggiornamento dei servizi di emergenza dello Stato di Victoria, mentre un altro incendio proprio a ovest della città ha bruciato quasi 73.000 ettari. Le immagini condivise sui social media mostrano che gli sfollati si sono radunati in un molo e vicino alle spiagge nella zona di Mallacoota, pronti ad entrare in acqua se le fiamme si fossero ingigantite, poiché era troppo tardi per abbandonare il territorio. Si vede nel video come il cielo del mattino era diventato di colore nero e rosso intenso, mentre l'aria si riempiva di fumo e cenere.