Cooking is an Act of Love è la nuova campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare dedicata al periodo festivo. Il progetto nasce da Food for Soul, organizzazione no profit creata da Massimo Bottura e Lara Gilmore. Tra le ricette anti-spreco consigliate c'è la pappa al pomodoro di Bernardo Paladini, chef di Torno Subito, ristorante di Dubai creato da Bottura (foto: Food for Soul)