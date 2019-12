Se Milano e Roma stanno preparando i palchi per i concerti più grandi e frizzanti del 2019, anche in altre località d'Italia la Notte di San Silvestro 2019 si preannuncia suggestiva. Per salutare il nuovo decennio, ad esempio, l'Acquario di Genova sarà la location per un cenone molto speciale, e anche in centri più piccoli come Appignano del Tronto (AP) si prepara una affascinante processione tradizionale per congedarsi dall'anno vecchio. Ecco allora alcuni eventi di Capodanno 2020 da non perdere.

Milano Capodanno For Future 2020

Il 31 dicembre in piazza Duomo andrà in scena "Milano Capodanno For Future 2020". Sarà un evento attento al tema della sostenibilità. Sul palco si alterneranno personalità dello spettacolo, ma anche attivisti per il clima come Federica Gasbarro, scelta per rappresentare l'Italia al vertice sul clima dell'Onu. Tra gli ospiti musicali ci saranno Lo Stato Sociale, Myss Keta e Coma_Cose. Lo spettacolo sarà condotto da Filippo Solibello.

La Festa di Roma 2020

Tra la sera del 31 dicembre e quella dell'1 gennaio Roma vivrà 24 ore di musica, arte e divertimento. La Festa di Roma 2020 sarà incentrata sul tema della Terra e sulla relazione fra uomo e Natura. Per quanto riguarda la parte dedicata alle ore di passaggio tra 2019 e 2020, il Circo Massimo sarà lo scenario che accoglierà la manifestazione. Si inizia alle 21 con lo spettacolo di luci Deep Nature. Alle 21.30 Ascanio Celestini intratterrà il pubblico con la performance "La Terra Inventata". Alle 23 sarà il turno di Carmen Consoli, una delle ospiti più attese del Capodanno romano insieme a Skin, che salirà sul palco dopo la mezzanotte con il suo dj set. L’alba dell’1 gennaio sarà festeggiata al Giardino degli Aranci dove avrà luogo, dalle ore 7 alle ore 8.30, il concerto "The First Hour/La Prima Ora" del pianista e performer Marino Formenti.

Genova, il Cenone all'Acquario

L'Acquario di Genova sarà la location d'eccezione per uno dei veglioni di San Silvestro in città. La serata inizia alle 20, con un aperitivo che si snoderà fra i vari ambienti della struttura, tra murene e delfini. La serata ha un costo di 160 euro che comprende la visita in esclusiva all'Acquario per scoprire la vita notturna degli ospiti delle vasche. Poi ci sarà un cocktail di benvenuto nella zona dei Cetacei e delle Biodiversità, oltre al Cenone di Capodanno.

Capodanno a Rimini

Il 31 dicembre 2019 in Piazzale Fellini a Rimini si festeggerà il Capodanno con tanta musica in piazza. Il protagonista sarà Coez: il cantautore porterà i suoi migliori brani nella capitale del divertimento dell'Emilia Romagna. Dopo i fuochi d'artificio la festa si sposterà nel centro storico, già affollato di eventi. Qui ci saranno moltissimi dj set, tra cui quello dei Planet Funk.

Appignano del Tronto, la processione dell'anno vecchio

Per chi alle luci della festa e agli spettacoli preferisce la tradizione, ad Appignano del Tronto, nei pressi di Ascoli Piceno, subito dopo il cenone viene onorata quella della "Precessiò de l’anne viecchie", la processione dell'anno vecchio. Un "corteo funebre" sui generis che si compone di personaggi singolari, raffiguranti i mesi dell'anno passato. Tutti sfilano per le vie della città, prima di dedicarsi alla nascita e all'accoglienza del nuovo anno.