“Dall'hip-hop al country a The Boss, ecco le mie canzoni dell'anno. Se stai cercando qualcosa che ti faccia compagnia in un lungo viaggio o ti aiuti ad allenarti, spero che ci siano una traccia o due qui che possono funzionare”. Le sue canzoni preferite del 2019, ma anche i film e i libri: l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ama condividere con i suoi follower su Instagram le liste delle cose che più gli è piaciuto ascoltare, guardare o leggere durante l’anno. Per l’anno che sta finendo, e che chiude il decennio (I LEADER NEL 2010 - LE PAROLE PIÙ GOOGLATE - GLI SPORTIVI DEL DECENNIO), l’ex presidente degli Stati Uniti spazia da Lizzo, Bruce Springsteen e Beyoncé fino a pellicole come “The Irishman”, “Little Women” e “Parasite”. Per le letture invece i consigli vanno dai saggi ai romanzi, tra cui “Lost Children Archive”, ispirato alla politica americana di separazione dei bambini dai genitori al confine messicano-americano.

Le canzoni

La lista di Obama delle sue canzoni dell’anno è composta da 35 titoli. Ci sono “Juice” di Lizzo e la ancor più movimentata “Baila Baila Baila (Remix)” di Ozuna feat. Daddy Yankee, J Balvin, Farruko and Anuel A A. Ma compaio anche i The National con “Oblivions”, Bruce Springsteen con “Hello Sunshine” e Beyoncé con “Mood 4 Eva”. Alcune, segnala l’ex presidente, comparivano poi anche nella sua lista estiva: oltre a “Juice” e “Mood 4 Eva”, “Burning” di Maggie Rogers, “Seventeen” di Sharon Van Etten, “Go” dei The Black Keys, “Joke Thing” di Goldlink feat. Ari Pensmith, “Old Town Road (Remix)” di Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus, “Ironman” di Rema e “Con Altura” di Rosalìa.

I film e le serie tv

Obama consiglia poi di non perdere film come “Ford v Ferrari”, “The Irishman”, “Little Women”, “Marriage Story” e “Parasite”. Ma anche “American Factory”, “Amazing Grace”, “Apollo11”, “Ash Is Purest White”, “Atlantics”, “Birds of Passage”, “Booksmart”, “Diane”, “The Farewell”, “Just Mercy”, “The Last Black Man in San Francisco”, “The Souvenir” e “Transit”. Nella didascalia del post, una menzione special per “American Factory”: “Un film della nostra società di produzione, Higher Ground, che è stato recentemente selezionato per un Oscar. È la nostra prima offerta in collaborazione con Netflix e sono entusiasta degli altri progetti che abbiamo in cantiere”. Poi tre consigli per la tv: “Fleabag: Season 2”, “Unbelievable” e “Watchmen”.

I libri

Tra le letture consigliate da Obama - 19 in tutto - oltre a “Lost Children Archive” di Valeria Luiselli, ci sono “Normal People” di Sally Rooney, “Girl, Woman, Other” di Bernardine Evaristo e “The Orphan Master’s Son” di Adam Johnson. Ma l’ex inquilino della Casa Bianca ama molto anche i saggi economici: “The Age of Surveillance Capitalism: “The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power” di Shoshana Zuboff e “How to Do Nothung: Resisting the Attention Economy”. Infine due consigli per gli amanti dello sport: “A Different Way to Win: Dan Rooney’s Story from the Super Bowl to the Rooney Rule” di Jim Rooney e “The Sixth Man” di Andre Iguodala.