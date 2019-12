Serena Williams, Hamilton, Ronaldo e Messi: chi sono gli sportivi del decennio. FOTO

C'è spazio anche per il rugby con Richie McCaw, ex rugbista a 15 neozelandese, durante tutta la sua carriera terza linea del Canterbury in Itm Cup e dei Crusaders in Super Rugby, nonché degli All Blacks, in cui ha militato per 15 stagioni. Ha partecipato a quattro edizioni consecutive della coppa del mondo, vincendola nel 2011 e 2015