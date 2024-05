Cuccioli di cane dipinti da panda, zoo cinese sotto accusa

Alcuni visitatori del bioparco di Taizhou si sono accorti che si trattava di chow chow, una razza canina nota per il suo spesso doppio mantello di pelliccia, tinta in bianco e nero

Scandalo allo zoo di Taizhou, nella provincia di Jiangsu, dove dei cani della razza chow chow sono stati “spacciati” per cuccioli di panda ed è subito polemica sul web. La mostra con i "cani Panda" è stata inaugurata il 1 maggio, scrive Sky News. Ai visitatori sono stati addebitati 20 yuan (circa quattro euro) per vedere la nuova attrazione. Quella che, a prima vista, poteva sembrare una strana "ibridazion" era in realtà il frutto di una banale tintura, dicono naturale e innocua, per far assomigliare un ammasso di pelo qualsiasi al nobile orso su cui Pechino ha sviluppato anni di diplomazia con prestiti agli zoo di tutto il mondo.

La replica dello Zoo

Lo zoo respinge le accuse di pubblicità ingannevole: un addetto ha dichiarato che "questa è solo una nuova esposizione che offriamo ai visitatori. Non addebitiamo costi aggiuntivi. La dicitura che definisce i cani chow chow è corretta e descrive esattamente cosa sono, quindi non stiamo ingannando i nostri visitatori". Un portavoce dello zoo ha difeso la mostra dei cani Panda: "Le persone si tingono anche i capelli. La tintura naturale può essere utilizzata sui cani se hanno il pelo lungo. Allo zoo non ci sono panda e per questo motivo volevamo farlo".